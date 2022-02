ET SURTOUT MOINS CHER :

Parce que nous sommes moins cher et que vous faites des économies.

Nos outils, Nos structures, et notre organisation sont plus souples que celles des prestataires historiques, nos frais sont donc moins élevés, et nos marges aussi, c’est donc vous qui en profitez…

Aucun abonnement, ni droit d’entrée….ce sont déjà des économies Vous connaissez tout de la contre-visite médicale, législation, organisation, application, alors pourquoi payer le prix de conseils que vous n’utiliserez pas.

Nous ne perdons pas de temps à répondre aux appels d’offres chronophages des marchés publics ou semi-publics, qui visent à obtenir le prix le plus bas possible, et que certains prestataires acceptent de pratiquer parfois à perte. Les prestataires historiques qui luttent sur ces marchés et pratiquent ces tarifs, se doivent donc de récupérer le temps investit et les marges sur les tarifs pratiqués aux autres clients, c’est-à-dire…VOUS.

Notre objectif : vous offrir le service dont vous avez besoin au prix le plus juste. Vous ne paierez que pour le contrôle médical effectué et non pas pour un service ou conseil dont vous n’avez pas besoin ou des frais de structures et d’organisation qui ne vous concernent pas.

Direct-Contrôle c’est une plate-forme internet et un espace dédié sécurisé qui répondent à votre seule attente : organiser un contrôle médical, et des tarifs calculés au plus juste, Jusqu’à 40% d’économies par rapport aux prestataires historiques.